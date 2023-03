AFAD'ın kadın kahramanları enkaz altındakilere nefes oldu

Kentte yaklaşık 6 ay önce eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan Buse Gül Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Erzurum AFAD'daki 80 kişilik ekiple Hatay'a gitti.

Arama kurtarmadaki ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağlayan kadın kahramanlar, kente döndü.

Kadın arama kurtarma ekibi, ilk görev yerleri olan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Arama kurtarma ekibindeki Esra Dübüş, gazetecilere, önceden hemşire olarak görev yaptığını söyledi.

İnsanlara yardımcı olmayı görev değil hayata geliş amacı olarak gördüğünü ifade eden Dübüş, şöyle konuştu:

- Masabaşı çok farklı işleri kadınlara layık görüyorlar ama arazide çalışmayı ve can kurtarmayı tercih ederim. Elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla her enkaza ulaşmaya ve yardım taleplerini karşılamaya çalıştık. 1 saatlik uykuyla hatta dinlenmeyle gecelerimizi geçirdik. Hiçbir şekilde aklımıza yemek, dinlenmek ve başka bir şey gelmedi. Her binadan ses geliyordu. Kesinlikle kendimizi düşünmedik. 4 aylık gebe olarak gittim, bana 'geride kal' ve 'yapma' diyenler olmasına rağmen hiçbir şekilde asla geri durmadım. Bir can da bir candır, deyip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Canlıya ulaşabilmek için canımızın tehlikeye düştüğü durumlar oldu. Enkazda, çok yüksek katlı binanın en alt katında bir canlıya ulaştıklarını dile getiren Dübüş, kadınlar olarak deprem bölgesinde büyük bir cesaret gösterdiklerini anlattı.