Tülin Oygür: "Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzbinlerce kadını CKD'de birleştireceğiz"

'PKK’nın siyasi kolu HDP kapatılsın' diyerek, Diyarbakır annelerinin yanında durarak, İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikelerini anlatarak, neoliberalizmin uyuşturucu ve cinsiyetsizlik zehirlerine karşı ayağa kalkarak, 'kadın üretirse Türkiye yükselir' diyerek Cumhuriyet kadını kimdir, milletimize gösterdik.



Cumhuriyet Kadınları Derneği, 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da tamamladı. Kurultayda depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, CKD’nin önümüzdeki süreçte görevlerini anlattı:

- Ağır ekonomik tablo, ülkemiz için yegane çıkış yolunun bu sistemi terk etmek ve devletçi düzenlemelerle üretim seferberliğine başlamak olduğunu ortaya koymuştur. Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketini yeni işbirlikleriyle mahalle içlerine, evlere yayacağız.

CKD Genel Başkanı, kadınlara çağrı da yaptı. Prof. Dr. Oygür, 100 bin kadını bir araya getireceklerini söyledi:

- Büyük kadın kitlelerini bünyemizde buluşturma kararımızı da başarıya ulaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzbinlerce kadını CKD'de birleştireceğiz. Onurlu geleceğimizi kadınlarımızla kurgulayacağız.

Kurultaya katılan konuklar da söz aldı. Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, konuşmasında CKD’nin rolüne dikkat çekti:

- Cumhuriyet Kadınları Derneği Atatürk'ten sonra Türk kadının ikinci kurtuluşuna liderlik yapıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği, batıdan gelen LGBT dayatmasına, uyuşturucuya karşı Türk kadınına liderlik yapıyor. Önümüzdeki zorlukları örgütlü olarak, iktidarda söz sahibi olarak aşabiliriz.

Kurultayda konuşan Yeni Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Başkanı Havva Firdevs Külünk ise kadınların istihdam edilmesine vurgu yaptı:

- 10 senedir Anadolu'daki kadınlara atölye kuruyoruz. Para değil makine veriyoruz. 2023'te cezaevlerinde atölyeler kuracağız. Bir sanayicimiz içeride üretilenlerin satışını yapacak. En son ocak ayında Doğu beyi ağırladık konuk olarak. Toplantımıza katıldılar ve üretim ve istihdamı konuştuk.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin de kurultayda konuştu:

- Bizim için bu kapıdan giren herkes candır. Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyada ne kadar güzel bir şey varsa kadınların eseridir' demiştir. Pir Sultan Abdal, 'Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım' demiştir.

CKD Çankaya Şube Üyesi ve Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da kurultayda söz aldı. Kitleselleşmeye vurgu yapan Ayvalı, “Tarlalarımızı ekenler, ekmeğimizi yapanlar, fabrikada ter dökenler, hastanede yara saranlar, okulda öğretenler, şirkette yönetenler, üretenler, işte onlar Cumhuriyet kadınlarıdır” dedi:

- Ben Genel Başkanım konuşurken düşündüm. Yüz bin kadını birleştirme, seferber etme hedefi acaba gerçekçi mi değil mi diye. Ama bence hayal değil o kadar gerçek ki. Hele ki Cumhuriyetimizin 100. yılını arkamıza aldık mı? O kadar gerçek ki Kitleselleşmek! Yüzbinlerce kadını seferber edebilen bir dernek inşa etmek. Bir zorunluluk. CKD güçlenirse kadın güçlenir.

Kurultaya Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Harp Malülleri Derneği İkinci Başkanı Doğan Gömük de katıldı. Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Kamu-Der Başkanı Cevdet Baştuğ, Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Murat Demirbaş, Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Samet Kunt da katıldı.

Konuşmaların ardından raporlar okunarak oylandı. CKD’ye yeni üye olanlara rozetini Prof. Dr. Tülin Oygür taktı. Ardından Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu adayları ve CKD’nin yeni genel başkanının seçilmesi için oy sandıkları kuruldu. Önceki dönem CKD Genel Başkanı olan Prof. Dr. Tülin Oygür, yeniden genel başkanlığa seçildi.