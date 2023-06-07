LGBT'ye karşı "Kadın Nedir?" belgeseli: Elon Musk belgeseli Twitter'da yayınlattı

Batı’nın LGBT dayatması, getirdiği milyarlarca dolarlık ekonomik pazar ve lobicilik faaliyetleri sebebiyle son yıllarda dünyada giderek yayıldı. Aile bağlarının koparılması, bireyselciliğin yüceltilmesi ve haz merkezli yaşam biçiminin benimsenmesini öne çıkaran dayatma, medya eliyle kitlelere empoze ediliyor. LGBT karşıtlığı ise, “homo-fobi” gibi suçlama ve ithamlarla bastırılmaya çalışılıyor.

Dijital platformlar ve sosyal medya propaganda için etkin şekilde kullanılıyor. LGBT, onay vermediği içerikleri, dolaşıma dahi sokturmuyor.

Amerikalı yazar Matt Walsh'ın "Kadın Nedir?" isimli belgeseli de bu baskıdan nasibini aldı. Küresel Lobi, LGBT propagandası yapmayan, kadın ve erkek olmak üzere yalnızca 2 cinsiyetin var olduğunu anlatan belgeseli her türlü yayın platformu ve sosyal medyada engelledi.

Belgesel, tüm engelleme çabalarına rağmen, hazırlandığı tarihten 1 yıl sonra Elon Musk'ın kararıyla Twitter'da yayınlandı.

1 saat 35 dakikalık belgeselde, ABD'de kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT'lilere 'Kadın Nedir?' sorusu yöneltildi. Yanıtlar oldukça çarpıcıydı.

ABD’de soruya yanıt bulamayan Walter Wash, aynı soruya bu kez Afrika’da Masai kabilesinin üyelerine soruyor.

Belgesel, LGBT’nin “toplumsal cinsiyet” dayatmasının milletlerde yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor. LGBT sonrası özellikle batı toplumlarında yaşanan cinsel bunalım, kavram karmaşası, aidiyetsizlik ve bunların sonucu olarak kimliksizleşmeye ayna tutuyor. Ve en kritik soruyu gündeme getiriyor.

"Kadın Nedir?" belgeselini Twitter’da ilk yayınlayan, The Daily Wire haber sitesi oldu. Ancak paylaşım kısa sürede sansürlendi. Daily Wire yöneticileri, sansürü Twitter’in sahibi Elon Musk'a şikayet etti. Amerikalı yönetmen Robby Starbuck da engellemeyi protesto ederek, Musk’ı videoyu sansürleyen kim varsa işten atmaya çağırdı.

Elon Musk, şikayetlere karşı başlangıçta tepkisiz kaldı. Ancak 2 Haziran'da dikkat çeken bir adım attı. Musk, "bunu her ebeveyn izlemeli" notuyla, belgeseli alıntıladığı bir paylaşım yaptı. İçeriğe uygulanan tüm sansürleri de kaldırttı.

Musk'ın bu paylaşımı LGBT lobisinde tepkiyle karşılandı. Musk'ın verdiği destek sonrası Twitter'ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.

Aile birliğinin korunması ve çocuklara karşı LGBT propagandasının önlenmesini isteyen yüz binlerce kişi ise, Musk'ın kararına büyük destek verdi. Belgesel, 170 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.