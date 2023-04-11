Sevgilisi Tuğçe'yi öldüren sanık: Vedalaşmaya ekmek bıçağıyla gittim

Kaya, emniyet ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, cinayet şüphelisi Onur Kaya hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 5 sayfalık iddianameyle, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi.