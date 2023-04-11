Sevgilisi Tuğçe'yi öldüren sanık: Vedalaşmaya ekmek bıçağıyla gittim
Eslişehir'de, Tuğçe Can'ı (25) 13 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Onur Kaya (22), emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Yargılanan Kaya, duruşmada ilk kez verdiği ifadede, 2 aydır sevgilisi olan ve ayrıldığı Tuğçe ile vedalaşmaya giderken, yanına 'ne olur ne olmaz' dedi...
Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, polis tarafından yakalanıp, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 2 gün tedavi gördü. Hastaneden taburcu edilip gözaltına alınan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaya, emniyet ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, cinayet şüphelisi Onur Kaya hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 5 sayfalık iddianameyle, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi.
İddianamede, cinayet şüphelisi Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca 'Şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.