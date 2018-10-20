Kaşıkçı cinayetinin istihbar-i öğretileri

2 Ekim’den bu yana televizyonlarda Kaşıkçı Cinayeti konuşuluyor, tartışılıyor, yorumlanıyor. Herkes cinayetin bir tarafından kaşıklıyor. Aydınlar bir nevi cinayet dedektifi gibi akıl yürütüyorlar.
Cinayetin sadece işleniş biçimi ve bazı sonuçları konuşulsa da İstihbar-i öğreti yanını da görmek gerekir.
Son söyleyeceğimi baştan söyleyerek sizleri yormayayım.
Operasyonun asıl amacının; Türkiye İran arasındaki iyi ilişkileri dinamitlemeye yönelik olduğu artık ayan beyan ortaya çıkmıştır.
Kaşıkçı katledildikten sonra, Halkın Mücahitleri örgütünün dört elemanı tarafındanKaşıkçı’nıncesetini Yalova’da bir yere gömeceklermiş ve suç İran’ın üzerine atılıp, Türkiye İran ilişkilerinin koparılmasına yöneltilecekmiş.
Lakin planda bir aksaklık olmuş ve operasyonun geri kalan kısmı yani Türkiye İran ilişkileri kısmı gerçekleşememiştir.
Halkın Mücahitleri Örgütü İran yönetimine karşı Amerika ve Suudiler tarafından kullanılan bir örgüttür. Televizyonlarda tartışmalara katılan emekli ya da hala çalışan MİT uzmanlarınınbelirttiğine göre; Halkın Mücahitleri Örgütü ABD tarafından daha önceleri de kullanışmış ve Türkiye’de işlenen cinayetler İran devletinin üzerine atılmıştır.
Uğur Mumcu cinayetini hiç unutmuyorum. Kemalistleri katleden Amerika hep cinayetlerin suçluları için İran’ı işaret ederdi.
İçerdeki sözde aydınlarda Mollalar İran’a diye slogan atıp, mitingler yaparlardı. Masum Atatürkçüleri de kendilerine kalkan yaparlardı. Ne güzel değil mi? Hem Atatürkçüleri katledeceksin hem de İran’a karşı Türkiye’yi kullanmaya devam edeceksin. Bir taşla iki kuş…
Peki İran Türkiye ilişkilerinin bozulması neden ABD için çok önemlidir? Önemlidir, çünkü Sünni Şii çatışması ABD stratejisinin bel kemiğinioluşturur. Etnik çatıştırma stratejisi ikinci sıradadır.
Şii Sünni çatışması sürdüğü sürece, ABD iki şeyi sağlama almış olur. Birinci petro-dolarlar, ikincisi İsrail’in güvenliğidir. İran petro-dolar kullanmadığı için Amerika’nın hedefinden kurtulamaz. Elbette petrol sermayesinin arkasında Yahudiler olduğundan Şii Sünni çatışması İsrail için de çok önemlidir.
Kaşıkçı olayından sonra; ABD, Suudi Arabistan ve İsrail merkezli siyasal cinayetler artık eskisi kadar kolay olmayacaktır.
İki Ekim Olayı Milat olacak gibi görünüyor. Önemli bir kırılma noktası gibi duruyor. Artık işkence gemileri İşkence uçakları, teröre karşı mücadele adı altında her türlü pis işleri gizleme ve oradan ABD çıkarlarını sürdürme işi, biraz daha zora girecektir.
Artık dünya halkları için bir şey gün yüzüne çıktı. Bir yerde siyasi bir cinayet işlendi mi bu “cinayetin arkasında mutlaka Amerika vardır”akıl yürütmesi aklın şablonu olmuştur.
Kaşıkçı Siyasi Cinayeti ABD Suudi birlikteliğini bile zor sokan bir yapısı vardır. Bu arada İngiltere’yi unutmayalım Sudilerin kılcal damarlarında bile İngilizler dolaşır.
Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
20 Ekim 2018, 14:25
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.