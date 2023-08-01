20 Üniversitenin Rektörü Değişti: Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi'nde Tekrar Rektör Atandı!

Türkiye'de üniversitelerde rektör değişikliğine ilişkin önemli bir karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen kararla, 20 üniversitenin rektörü değiştirildi. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tekrardan rektör olarak atandı. Öztürk, üniversite yönetimine liderlik ederek, akademik başarılarına ve deneyimlerine katkı sağlamaya devam edecek.

ALİ OSMAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 1972 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı ve dereceyle mezun oldu. Ardından aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde "Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikaları ve Endüstri İlişkileri" alanında yüksek lisans derecesini 1997 yılında aldı.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yerleştiği Çalışma Ekonomisi doktora programında eğitimine devam ederken, dil eğitimi almak ve araştırmalarına Amerika'da devam etmek amacıyla Ağustos 1998'de Amerika'ya gitti. Cornell Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve insan kaynakları alanlarında araştırmalar yaptı. Daha sonra, doktora çalışmalarına tam zamanlı eğitmen asistanı olarak devam etmek üzere 2000 yılında North Carolina State Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora programına başladı ve 2005 yılında doktora derecesini tamamladı.

Doktora derecesini aldığı yıl, İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Sektöründe Liderlik Lisans tamamlama programının koordinatörlüğüne getirildi. Programın yapılandırmasından müfredat gelişimine kadar süreçte aktif rol oynadı. 2008 yılında programın direktörü ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak atandı. 2008 yılında başlayan küresel finansal krize rağmen, Prof. Öztürk'ün öncülük ettiği LPS programı, fakülte bütçesinden pay almadan finansal getiri sağlama başarısı gösterdi. Prof. Öztürk, "Kamu Sektöründe Liderlik" dersleri verirken alanında saygın akademik dergilerde makaleleri yayınladı.

2008 ve 2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri kamu sektöründe etkili kabul edilen Kamu Yöneticileri Sertifika Programı (CPM) kapsamında North Carolina Eyaleti üst düzey yöneticilerine Yönetim Uygulamaları eğitimleri verdi ve proje danışmanlığı yaptı.

2011 yılında Türkiye'ye döndü ve 2014 yılı Ekim ayına kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında çeşitli idari görevlerde bulundu. 2013'te Kamu Yönetimi anabilim dalında doçent, 2018'de ise profesör unvanını aldı. Daha sonra, İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etti.

Akademik kariyerinin yanı sıra, 2014'ten 2018'e kadar Başbakan Müşaviri, Başbakan Başmüşaviri ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca 2017-2021 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.