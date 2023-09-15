ABD'nin kara listesine giren İlker Doğruyol kimdir?

İlker Doğruyol kimdir konusuna gelmeden önce İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan ABD Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldığını belirtti. Kararın bugün açıklanacağını belirten yetkili, bu şirketlerin ve Türk vatandaşının Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçlandığını da kaydetti!

İLKER DOĞRUYOL KİMDİR?

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında bir Türk vatandaşına ve Türkiye'deki beş şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdi. ABD, adı geçen kişi ve şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçluyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi'ne yaptırım uygulayacağı bildirilirken, Denkar Gemi İnşaat adlı şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi. ID Gemi Acenteliği ve sahibi İlker Doğruyol'un yanı sıra CTL Limited'e de yaptırım uygulanacağı belirtiliyor. Beş şirket ve bir kişiyi hedef alan yaptırımlar, Rusya ile bağlantısı olan 150'den fazla kişi ve kuruluşa yönelik daha büyük bir paketin parçası olacak. Uygulanacak yaptırımların, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı yaptırım uygulanan gemilerin onarımına ve 'çift kullanımlı malların' transferine yardımcı olmakla suçlanan denizcilik ve ticaret şirketlerini hedef alacağı belirtildi.

İLKER DOĞRUYOL ASLEN NERELİ?

1987 yılında İyidere/Rize'de doğdular. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun oldular ve 2012 yılında ID Shipping Agency'yi kurdular. Kurulan şirket uluslararası alanda birçok sektörde taşımacılık ve nakliye üzerine hizmet veriyor.

AMERİKA AÇIKLAMA YAPTI!

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan ABD Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Kararın bugün açıklanacağını belirten yetkili, bu şirketlerin ve Türk vatandaşının Rusya'ya yönelik yaptırımları delmekle suçlandığını da kaydetti. Söz konusu şirket ve kişilerin, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı gemilere yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu da belirtildi. Reuters haber ajansı, bu hamlenin ABD-Türkiye ilişkileri açısından kritik bir döneme denk geldiğine dikkat çekerek, ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onayı için parlamentoyu açmasının beklendiğini kaydetti.