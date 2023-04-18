Abdulkadir Bitigen kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Abdulkadir Bitigen, 12 Şubat 1983'te Kayseri'de dünyaya gelmiştir.

Futbol hakemliği yapan Abdulkadir Bitigen, Kayseri bölgesi hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bitigen'in lisans numarası 19099'dur.

Abdulkadir Bitigen, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. Asıl mesleği diş hekimliğidir.

Abdulkadir Bitigen, hakemliğe 2007 yılında başlamıştır. Süper Lig'de yönettiği ilk maç 2014 yılında oynanan Eskişehirspor - Konyaspor mücadelesidir.

Abdulkadir Bitigen'in babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

Abdulkadir Bitigen, 2016 yılında evlenmiştir. Eşinin adı Anıl Bitigen'dir.

Abdulkadir Bitigen'in kariyer geçmişi şu şekildedir:

• 3. Lig (2007-2011)

• 4. Lig (2011-2013)

• 5. Lig (2013-2014)

• Süper Lig (2014-günümüz)