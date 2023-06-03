Abdullah Güler kimdir? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kim? Kaç yaşında, nereli?
TBMM’de 28. Dönem Milletvekilleri'nin belli olmasının ardından AK Parti'de Meclis Grup yönetimi de belirlendi. Buna göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler oldu. Peki Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler kaç yaşında ve nereli?
14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından TBMM'de partilerin grupları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak AK Parti'de grup yönetimi de belirlendi. Buna göre, AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı oldu. Peki Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
ABDULLAH GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Abdullah Güler 28 Mart 1969'da Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Abdullah Güler'in babasının adı Ahmet Ali, annesinin adı ise Fatma'dır.
Abdullah Güler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Uzun yıllar İstanbul'da serbest avukat olarak çalışan Abdullah Güler, daha sonra TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Güler, 2016-2018 yılları arasında ise Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.
ABDULLAH GÜLER'İN SİYASİ HAYATI
Abdullah Güler, 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.
TBMM 27. dönem İstanbul ve 28. dönem Sivas milletvekilidir.
Mayıs 2022'de TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Mayıs 2023'te ise AK Parti Meclis Grup Başkanı seçilmiştir.
Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/milletvekili/MilletvekiliDetay?Id=f72877c2-d943-037b-e050-007f01005610
https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCler_(1969_do%C4%9Fumlu_siyaset%C3%A7i)