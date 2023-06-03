Abdullah Güler kimdir? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kim? Kaç yaşında, nereli?

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından TBMM'de partilerin grupları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak AK Parti'de grup yönetimi de belirlendi. Buna göre, AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı oldu. Peki Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...