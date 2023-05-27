Abdüllatif Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Peki Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eski başbakan yardımcısı ve eski maliye bakanı olan Abdüllatif Şener, siyasetçi, akademisyen, maliyeci ve ekonomist kimlikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Abdüllatif Şener, Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Şener, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcılığı görevini üstlenen Şener, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN SİYASİ HAYATI

Abdüllatif Şener, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisinden Sivas milletvekili olarak siyasete adım attı. REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yapan Abdüllatif Şener, 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. Fazilet Partisi de 2001 yılında kapatıldı.

Abdüllatif Şener, 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde yeniden Sivas milletvekili seçildi.

2002-2007 yılları arasında devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti.

25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kuran Abdüllatif Şener, 2011 genel seçimleri öncesinde genel başkanlıktan istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy alan Şener, milletvekili olarak seçilemedi. Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Abdüllatif Şener, Fransızca bilmektedir.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BCllatif_%C5%9Eener

https://www.tbmm.gov.tr/milletvekili/MilletvekiliDetay?Id=f72877c2-dcd6-037b-e050-007f01005610