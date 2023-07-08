Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Özkan Uğur vefat etti! Özkan Uğur kimdir ve gerçek ismi nedir?

Özkan Uğur, son yıllarında iki kez lenf kanserini atlattı. Zorlu bir tedavi süreci geçiren Özkan Uğur'un kanseri yeniden nüksetti. Yaklaşık 3 aydır yoğun bakımında tedavi gören Uğur'un dün entübe edildiği öğrenilmişti. Sosyal medyada Özkan Uğur için beyaz kan arayışı başlamıştı. Aranan kan bulundu ancak Uğur'un acilen entübe kararı ailesini arkadaşlarını ve hayranlarını derinden üzmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Özkan Uğur'un vefat haberini paylaştı.

FAHRETTİN KOCA VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözlerini paylaştı.

MFÖ ÖZKAN UĞUR'U YALNIZ BIRAKMADI

MFÖ grubundaki arkadaşları ona destek olan bir mesaj yayınladı. Uzun süredir kemoterapi aldığından böbrek ve ciğerlerinin çok hasar aldığı bu yüzden entübe kararı alındı. Ciğerlerinde su biriken Uğur'un 4-5 gün içinde uyandırılması bekleniyor.

PEKİ ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Raif Özkan Uğur'dur. Babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Beşinci çocuk olan Uğur, müzikle ilk kez madolin ile tanışır. Lise yıllarında ise tamamen müziği yönelir. Amatör müzik grubu kurarak yeteneklerini keşfeder.

1970 yılında geldiğimizde ise Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda kendini bulur. 1971 yılında Mahzar Alanson ve Fuat Güner ile yolları kesişir. Ancak sürekli kurulan gruplar dağılır. Son Kurtalan Ekspres için Barış Manço'dan davet alır.

Gitarist olarak devam eden Özkan Uğur, birçok gurpla ir araya geldi ve bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı. 1980'li yıllarda ise tamamen Mahzar Alanson ve Fuat Güner ile çalıştı. Oyunculuğunu da geliştiren Uğur, Ele Güne Karşı Yapayalnız ile isimlerini hafızalara kazıdı.

MFÖ grubuyla Türkiye'de sokak müzisyenliğinden sahneye taşınan başarıya imza attılar. Aysun Aslan ile evlenen Özkan Uğur'un Alişan adından bir de oğlu var. 2013 yılında Lenf kanserine yakalandı atlattı. 2020 yılında tekrar etmesiyle ciddi bir tedavi başladı.