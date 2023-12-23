Açıklamalarıyla Gündeme Gelmişti? Mehmet Altınöz Kimdir? Neden Gündem Oldu?

Yeniden Refah Partisi temsilcilerinden Mehmet Altınöz son zamanlarda sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi haline geldi. Mehmet Altınöz daha önce İncirlik Üssü hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada boy göstermişti. Şimdilerde yerel seçimler yaklaşırken İstanbul'u belediye seçimlerinde kazanacaklarını iddia eden Mehmet Altınöz kimdir? Mehmet Altınöz kaç yaşında ve nereli?

MEHMET ALTINÖZ KİMDİR? KAÇ YILDIR REFAH PARTİSİNDE GÖREV YAPIYOR?

973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı (MBA) yapmıştır.

Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen ALTINÖZ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yerel seçimlerle ilgili sözleri gündem olan Metin Altınöz şunları söylemişti: