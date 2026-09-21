Adana Saimbeyli 5.0 ile sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.02’de, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep başta olmak üzere geniş bir çevrede hissedildi. Depremin ardından gözlerin çevrildiği bölgedeki sismik riske dair Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bektaş, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana kırılmadan kalan Savrun Fayı'nın kilitlenme derecesinin bilinmediğini vurgulayarak rehavet uyarısında bulundu.

GECE YARISI 5.0 İLE SALLANDI: ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssü ve ilk tespitlere ilişkin ayrıntılar:

AFAD, sarsıntının merkez üssünü Adana'nın Saimbeyli ilçesi, büyüklüğünü ise 5.0 olarak açıkladı.

Deprem 7 kilometre gibi sığ bir derinlikte meydana geldiği için çevre illerde güçlü şekilde hissedildi.

Yapılan ilk saha taramalarında can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz bildirim yapılmadı.

"SAVRUN FAYI KIRILMADAN KALDI, 2023'TEN BERİ HAREKET EDİYOR"

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bölgenin tektonik yapısını analiz eden Prof. Dr. Osman Bektaş, Kahramanmaraş bloğuna dikkat çekti:

Bloğun Batı Sınırı Direniyor: 2023 yılında yaşanan büyük depremlerde Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki ana fay hatlarının kırıldığını hatırlatan Bektaş, bloğun batı sınırını oluşturan Savrun Fayı'nın kırılmadan kaldığına işaret etti.

Saimbeyli Hareketliliği: Saimbeyli ve çevresindeki sismik aktivitenin 2023 yılından bu yana aralıksız sürdüğünü belirten Bektaş, bu durumun fay zonundaki gerilim transferinin ve hareketliliğin canlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"NE 'BÜYÜK DEPREM OLACAK' NE DE 'TEHLİKE GEÇTİ' DENİLEBİLİR"

Fayın sismik davranışına dair kesin yargılardan kaçınılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bektaş şu ifadeleri kullandı:

"2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. Fayın mekanik özellikleri ve kilitlenme derecesi yeterince aydınlatılmadan Adana için kesin bir hükme varılamaz. Bu aşamada ne 'kesinlikle büyük bir deprem olacak' denilebilir ne de 'artık tehlike geçti' rehavetine kapılmak doğrudur."