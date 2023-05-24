Adil Serdar Saçan kimdir?

Adil Serdar Saçan, akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Adil Serdar Saçan'ın vefat haberi, sosyal medya hesabından duyuruldu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adil Serdar Saçan akciğer kanserinden vefat etmiştir." ifadeleri yer aldı.

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

Adil Serdar Saçan (21 Eylül 1962; Elazığ - 24 Mayıs 2023; İstanbul), eski polis, yazar, hukukçu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürüdür.

1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğününün başkanı olarak pek çok önemli soruşturma yürüten Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolunda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

23 Eylül 2008 tarihinde FETÖ'nün Ergenekon tertipleri kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar ve grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan, 'Yaşadığım mağduriyetler saymakla bitmez. Gittim ve şikayetçi oldum. Operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum' diyen Saçan, 'Bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak' diye konuşmuştu.