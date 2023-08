Akademik ve Siyasi Kariyerinin Öne Çıkan İsmi: Prof. Dr. Yılmaz Can Hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan atamalar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Giresun Üniversitesi öğrencileri, en çok aradıkları isim olan Yılmaz Can'ın kim olduğunu merak ediyor. Prof. Dr. Yılmaz Can, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. İşte Yılmaz Can'ın hayatı ve kariyeri...

PROF. DR. YILMAZ CAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1962 yılında Giresun'da doğan Yılmaz Can, eğitim hayatına Giresun İmam Hatip Lisesi'nde başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni başarıyla tamamladı ve akademik kariyerine 19 Mayıs Üniversitesi'nde devam etti. Evli ve üç çocuk babası olan Yılmaz Can, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili adayı olarak da görev yapmıştır. Başarılı akademik ve siyasi geçmişiyle dikkat çeken Yılmaz Can, Giresunlu hemşehrileri tarafından sevgi ve saygıyla karşılanmaktadır.