Akif Emin Soyyiğit kimdir? Atatürk fotoğrafına yapılan saygısızlık!

Akif Emin Soyyiğit kimdir diye yoğun bir şekilde aratılması çok doğal. Sebebi ise ortaya çıkan iğrenç görüntüleri. Atatürk fotoğrafına karşı yaptığı saygısızlık sosyal medyaya düştü. Akif Emin Soyyiğit gözaltına alındı ve durumu ne olacak herkes tarafından merak ediliyor.

AKİF EMİN SOYYİĞİT KİMDİR? GÖZALTINA ALINDI MI?

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Akif Emin Soyyiğit'in videosunu görenler yok artık dedi. Akif Emin polisler tarafında gözaltına alındı. Yaptığı akıl almaz hareketle tepkileri üzerine çeken Emin'in tutuklanması için sosyal medya üzerinden yoğun bir talep var. Konuya ilişkin yayınlanan videosu ise şu şekilde: