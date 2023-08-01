Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alpay Arıbaş atandı! Prof. Dr. Alpay Arıbaş kimdir ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Atama kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirilen atamalarla üniversitelerin yönetim kadroları güncellendi ve Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alpay Arıbaş atandı. Peki, Alpay Arıbaş kimdir? İşte detaylar.

PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ KİMDİR?

1968 yılında Bitlis'te doğan Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Türk kardiyoloji alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olduktan sonra mecburi hizmet ve askerlik görevini pratisyen hekim olarak başarıyla tamamladı.

KARİYER DOLU GEÇMİŞİYLE PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ

Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 1998-2003 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Daha sonra Konya Numune ve Meram Eğitim Araştırma Hastaneleri'nde Kardiyoloji uzmanı olarak çalıştı. Bu dönemde önemli çalışmalara imza attı.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEKLERİ ÜYESİ PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ'IN AKADEMİK BAŞARILARI

Prof. Dr. Alpay Arıbaş, akademik kariyerine Tıp Fakültesinde devam etti ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Kardiyak Aritmiler ve Kardiyak Pacemakerler konularında eğitim aldı. 2015 yılında Doçent ve 2021 yılında Profesör ünvanlarını alarak başarılı kariyerine akademik başarılar ekledi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKEN PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ

Türk Kardiyoloji ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri üyesi olan Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışmaya imza atmıştır. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 47 adet çalışması ve çok sayıda uluslararası ve ulusal bildirisi bulunmaktadır.

PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ: EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Başarılı kardiyolog Prof. Dr. Alpay Arıbaş, mesleki başarılarının yanı sıra mutlu bir aile hayatına sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ TÜRK KARDİYOLOG: PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ

Kardiyoloji alanında edindiği bilgi ve deneyimlerle uluslararası alanda önemli başarılar elde eden Prof. Dr. Alpay Arıbaş, uluslararası platformda da tanınan başarılı kardiyolog, gelecekteki çalışmalarıyla da dikkat çekmeye devam edecektir.