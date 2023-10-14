Ali Taha Koç Kimdir? Turkcell Genel Müdürü Olarak mı Atandı?

Ali Taha Koç kimdir merak edilmeye başlandı. Sebebi ise Ali Taha Koç, 13 Ekim 2023 tarihinde Turkcell'in yeni genel müdürü olarak atandı. Koç, bu göreve, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı olarak görev yaparken atandı. Hakkında çok fazla sorgu gelmeye başladı. Sizin için Ali Taha Koç'un hayatını detaylı bir şekilde araştırdık!

Ali Taha Koç Kimdir? Ne İş Yapıyor? Koç Holdingle Alakası Var mı?

Ali Taha Koç kimdir diye soranlar için doğumundan başlayalım. Koç, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini İsviçre'de Le Rosey okulunda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Brown Üniversitesi'nde ekonomi alanında aldı.

Ayrıca bir dönem Bilkent Üniversitesi'nde okudu. Koç, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Koç Holding'de çalışmaya başladı. Koç Holding'de çeşitli departmanlarda görev alan Koç, 2023 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Daha Öncesinde Cumhurbaşkanlığı'nda Çalışıyordu!

Koç, Turkcell'in yeni genel müdürü olarak atanmadan önce, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu görevi sırasında, Türkiye'nin dijital dönüşümü için önemli çalışmalara imza attı. Koç'un Turkcell'in yeni genel müdürü olarak atanması, sektörde büyük bir yankı uyandırdı. Koç'un, Turkcell'in büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Koç Holding'te çalışırken edindiği tecrübeleri Turkcell'de çalışırken de pratiğe dökeceği tahmin ediliyor. Koç, Turkcell'in yeni genel müdürü olarak atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Turkcell, Türkiye'nin en büyük ve en başarılı telekomünikasyon şirketidir. Bu görevi üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Turkcell'in, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden biri olmaya devam etmesi için çalışacağım"

Koç'un Turkcell'in yeni genel müdürü olarak atanması, şirketin gelecekteki stratejisini belirleyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Koç'un, Turkcell'i, yeni nesil teknolojilerin öncüsü haline getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Ali Taha Koç'un Koç Holding İle Alakası Ne?

Ali Taha Koç'un dedesi Ali Koç'tur. Babası Atilla Koç, Annesi ise Şadiye Koç'tur. Zehra Zümrüt Selçuk isimli bir de kardeşi bulunmaktadır. Bu bilgiler Koç Holding ile nasıl bir alakası olduğunu göstermektedir.