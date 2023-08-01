Amasya Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? Hayatı ve Kariyeri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atama kararlarını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan atamalar, Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleşti.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ AHMET HAKKI TURABİ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 1969 yılında Gümüşhacıköy/Amasya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Müzik eğitimini fakültedeki müzik derslerinin yanı sıra İleri Türk Musikisi Konservatuarı ve özel hocalardan aldı.

Turabi, yüksek lisansını "el-Kindî'nin Mûsikî Risâleleri" isimli tezle, doktorasını "İbn Sînâ'nın Kitâbü'ş-Şifâ'sında Mûsikî" isimli tezle tamamladı. Doçentlik derecesini ise "Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi" adlı çalışmasıyla aldı. Arap Müziği üzerinde yaptığı çalışmalar için Ürdün Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Turabi'nin araştırmaları arasında "Sivâsî İlâhiler" ve "Niyâzî İlâhiler" gibi yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Kendi bestelerinden oluşan ilahileri seslendirdiği "Turabi İlahiler" adlı albümü bulunmaktadır. Aynı zamanda ses ve kanun sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok konserde yer aldı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi evli ve bir çocuk babasıdır.