Andaç Pamuk Kimdir? Aslen Nereli? Özgür Özel İle Bağlantısı nedir?

Andaç Pamuk kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak edilmekte. Andaç Pamuk, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. Son günlerde oldukça popüler olan Andaç Pamuk hakkında tüm detayları yazdık!

Andaç Pamuk Kimdir? Aslen Nereli?

2015 yılında siyasete atıldı ve CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'na seçildi. 2018 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görev aldı. 2023 yılında yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in listesinde yer aldı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

Andaç Pamuk'un CHP'de Yer Aldığı Görevler

Andaç Pamuk, CHP'de hukuk ve insan hakları alanında çalışmalar yürütmektedir. CHP'nin hukuk politikaları konusunda çalışmalar yapan komisyonlarda görev almaktadır. Ayrıca, CHP'nin insan hakları ihlallerini takip eden birimlerinde görev almaktadır. Andaç Pamuk, CHP'nin 2023 seçim kampanyasında da önemli görevler üstlendi. CHP'nin seçim bildirgesinin hazırlanmasında ve seçim kampanyasının yürütülmesinde aktif olarak görev aldı. Andaç Pamuk, sosyal demokrat bir siyasetçidir. CHP'nin temel değerlerini benimsemektedir. Türkiye'de demokratik, laik ve sosyal bir düzenin kurulmasını savunmaktadır. Andaç Pamuk, CHP'nin genç ve dinamik isimlerinden biridir. CHP'nin hukuk ve insan hakları alanında önemli çalışmalar yürütmektedir. CHP'nin 2023 seçim kampanyasında da önemli rol oynamıştır.