Aslıhan Güner kimdir? Kiminle evli?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın hayatını konu alan Zübeyde Analar ve Oğullar filminin yıldızlarından Aslıhan Güner kimdir? Kiminle evlidir? Detaylar yazımızda!

ZÜBEYDE ANALAR VE OĞULLAR FİLMİNİN ZÜBEYDE'Sİ! ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Aslıhan Güner İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamlamıştır. Liseyi bitirdikten sonra Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Aslıhan Güner yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile oyunculuk kariyerine 2002 yılında başlamıştır.

Ardından Büyük Buluşma, En İyi Arkadaşım, Selena, Çemberimde Gül Oya, Yuvam Yıkılmasın, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Uzak Şehrin Masalı gibi dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerini ileriye taşımış ve seyircinin sevgisini kazanmıştır. Özellikle İsmail Demirci, Nilsu Berfin Aktaş ve Toygan Avanoğlu gibi isimlerle birlikte oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Aslıhan Güner, son zamanlarda da çekimleri 2023 yılının Nisan ayında tamamlanan ve 13 Ekimde vizyona girecek olan Zübeyde Analar ve Oğullar filminde Zübeyde Hanım'ı canlandırmıştır ve bu rol kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte. Aslıhan Güner kimdir sorusunu sizler için cevapladık. Peki Aslıhan Güner kiminle evli?

ASLIHAN GÜNER'İN EŞİ KİM!

Aslıhan Güner, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evlenmiştir. Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çifti, 2013 yılında Şefkat Tepe dizisinde tanışmış ve 2013 yılında evlenmiştir. 1987 yılında İstanbul'da doğan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç ilkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamlamıştır. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında yayınlanan Şefkat Tepe adlı dizi ile başlayan Mert Kılıç ardından Karadayı, Diriliş Ertuğrul, Mehmed Bir Cihan Fatihi ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizilerde de rol almıştır. Aynı zamanda 13 ekimde vizyona girecek olan Zübeyde Analar ve Oğullar filminde de rol almıştır.

ASLIHAN GÜNER ÇOCUĞU VAR MI!

2013 yılında evlenen Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çiftinin Zeynep Lal adında bir kızları vardır. Zeynep Lal Kılıç, 2015 yılında dünyaya gelmiştir.