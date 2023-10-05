Aybüke Çangal Kimdir! Aybüke Çangal Kaç Yaşında!

Aybüke Çangal kimdir sorusu son günlerde sıklıkla sorulan ve cevabı merak edilen bir soru. Peki Aybüke Çangal kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Detaylar sizler için hazırladığımız yazıda!

AYBÜKE ÇANGAL KİMDİR! NASIL TANINDI!

2001 yılında doğan Aybüke Çangal, lisans eğitimini Beden Eğitimi dalında başarıyla tamamladığını ifade etti. Aybüke Çangal sıklıkla sosyal medya ve Tiktok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmekte. Özellikle estetik açıdan çoğu kişinin dikkatini çekmekte olan Aybüke, 1.73 cm boyunda ve 58 kilo ağırlığında. Ayrıca kendisi akrep burcu insanı.

Sosyal medya ve Tiktok hesabında yaptığı paylaşımların yanı sıra tanınmasını sağlayan en önemli durum bir dönem Aybüke Çangal'ın Kısmetse Olur yarışmasına katılması oldu. Burada yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ve yarışmadaki hareketleriyle dikkat çekti.

AYBÜKE ÇANGAL KISMETSE OLUR'DAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ!

Kısmetse Olur evinde diğer yarışmacılarla sıklıkla sorun yaşayan Aybüke Çangal, Tolga Kandemir ile yaşadığı birliktelikle de gündemdeydi. Kısmetse Olur çekimleri sırasında Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir programın çekim saatlerinde gelmedikleri ve çekime katılmadıkları için Kısmetse Olur programından diskalifiye edildiler.