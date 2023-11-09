Ayhan Oğan Kimdir? Aslen Nereli?

Ayhan Oğan kimdir konusunda birçok kişi merak içinde. Ayhan Oğan, 10 Eylül 1966'da Kayseri'de doğdu. İlköğrenimini Hacı Ali Karamercan İlkokulunda, ortaöğrenimini ise Kayseri'deki Kadı Burhanettin Ortaokulunda tamamladı. Ayhan Oğan, liseyi Kayseri Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde okumak üzere İstanbul'a taşındı. Ancak dönemin şartları nedeniyle ikinci yıldan sonra eğitimine ara vererek iş dünyasına adım attı.

Ayhan Oğan Kimdir? Kaç Yaşında?

Ayhan Oğan yıllar içerisinde çeşitli şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2008 yılında "Sağduyu Hareketi"ni kurdu. 2006-2012 yılları arasında üç dönem Türkiye Gönüllüler Vakfı Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2010 yılında Türkiye'nin farklı yerlerinden 498 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Sivil Dayanışma Platformu"nu kurdu. Halen Türkiye Gönüllüler Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir ve Sivil Dayanışma Platformu'nun başkanlığını yürütmektedir.

Ayhan Oğan, 2011 yılında Türkiye'nin farklı kesimlerinden 279 aydın, gazeteci ve kanaat önderinin katılımıyla "Yeni Anayasa Platformu"nu kurdu. Tunus, Yemen, Mısır ve Irak başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde ve yurt dışında anayasal konular, demokratikleşme ve uluslararası ilişkiler konularında saha çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılında AKP'nin kurduğu Akil İnsanlar İnisiyatifi'nde Doğu Anadolu Grubu Sekreteri olarak görev yaptı.

Eğitim Hayatı

1986 yılında üniversite eğitimine ara vermesine rağmen, 1986 yılında çıkarılan af yasası ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etti. Ayhan Oğan, AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği görevini sürdürüyor. Halen Türkiye Gönüllüler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivil Toplum Platformu Başkanıdır. Ayhan Oğan, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Kayseri'den milletvekili adayı oldu ancak aday listesine giremedi. Daha sonra Mayıs 2015'te AKP'nin olağanüstü kongresinde Merkezi Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. Ayhan Oğan, özel hayatında iyi derecede Rusça bilmektedir, evli ve üç çocuk babasıdır.