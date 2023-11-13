Ayşenur Parlak Kimdir? Kaç Yaşında? Aslen Nereli?

Ayşenur Parlak kimdir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. Son dönemlerde adına yoğun bir şekilde arama yapılan ünlü fenomen Ayşenur Parlak'tan maalesef acı haber geldi. Son dönemlerin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşenur Parlak, 12 yaşında kemik kanserini, 27 yaşında meme kanserini, 30 yaşında Lenfomayı ve 33 yaşında kolon kanserini yenmişti. hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya takipçileri ve hayranları Ayşenur Parlak'ın durumunu merak ediyor. Ayşenur Parlak kimdir? Ayşenur Parlak vefat mı etti? Ayşenur Parlak'ın hastalığı nedir?

Ayşenur Parlak Kimdir? Aslen Nereli? Kaç Yaşında?

1986 doğumlu Ayşenur Parlak, 12 yaşında kemik kanseri teşhisi konulduğunda ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyordu. Uzun süren tedavilerin ardından iyileşti ve İstanbul'da Uluslararası İlişkiler okurken Savaş'a aşık oldu. Mezun oldu, ihracat satış uzmanı olarak iş hayatına başladı ve nişanlandıktan bir gün sonra meme kanseri teşhisini öğrendi. Tedaviye başlamadan evlendi ve balayı yerine ameliyat masasına gitti.

Tedavisini tamamladıktan sonra vergi memuru olarak kariyerine devam etti. Bir mucize gerçekleşti ve hamile kaldı. '10 Amazon Yüksek Doz Yaşam' kitabının yazarlarından biri oldu. Kızı Ela'yı karşıladı. Doğumdan sonra iyileşmeden önce üçüncü aşama Lenfoma hastası olduğunu öğrendi. Hastalıkla sayısız mücadele veren Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023'te hayata gözlerini yumdu. Eşinin yaptığı açıklamalar ise sevenlerini göz yaşlarına boğdu.

Ayşenur Parlak Öldü mü?

Ayşenur Parlak, geçtiğimiz Ağustos ayında kendisine beşinci kez kanser teşhisi konduğunu öğrenmişti. Ardından Dördüncü aşama kolon kanseriyle mücadele ederken hayatını kaybetti. Eşi Savaş Parlak, sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamasında, 'Hüküm Allah'tandır' dedi. Yıllarca bu duyuruyu yapmamak için dua ettim; Keşke önce ben gitseydim. Ne yazık ki Allah böyle yazmış. Yanımızda olan, dua eden, destek olan herkesten Allah razı olsun. Lütfen onun ruhu için dua etmeye devam edin, Tanrı aşkına. Tek tesellim sözümü tutmuş olmam; hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, ölüm bizi ayırana kadar.