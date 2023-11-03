Türkiye'nin yoğun nüfuslu şehri olan İstanbul, birçok türbeye ev sahipliği yapıyor. İnsanlar, bu türbelerin içerdikleri manevi derinlikleri keşfetmek için sıklıkla ziyaretlerde bulunuyor. İşte bu noktalardan biri, İstanbul'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi. Aziz Mahmud Hüdayi kimdir? Türbesi nerede?

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ KİMDİR? TÜRBESİ NEREDE?

Ülkemizdeki türbeler, manevi açıdan büyük bir öneme sahip olmaları nedeniyle pek çok insan tarafından ziyaret edilir. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi de bu manevi yolculukların merkezlerinden biri! İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bu türbe, Osmanlı döneminde Boğaz'ın manevi koruyucularından biri olarak kabul edilir. Türbenin konumlandığı bölge, tarihi camilerin göz kamaştırdığı Üsküdar Meydanı'na sadece 10 dakika uzaklıkta! Bu nedenle Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, hem manevi huzur arayanlar hem de tarihi ve dini zenginliklere ilgi duyanlar için önemli bir ziyaret noktası olarak bilinir.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ KİMDİR?

Aziz Mahmud Hüdayi, Anadolu topraklarında yetişmiş, tarihi bir kişiliktir. Yaşadığı dönemde sultanlar ve halk tarafından büyük bir sevgi ve saygı görmüş, geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Aziz Mahmud Hüdayi, III. Murad, I. Ahmed, II. Osman ve IV. Murad gibi Osmanlı padişahlarının hükümdarlık dönemlerinde yaşamıştır. Ayrıca Osmanlı Sarayı Sultanları tarafından da büyük bir sevgi ve takdir kazanmıştır.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, 1541 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlim yolculuğundan sonra uzun bir süre Bursa'da yaşamış ve sonrasında İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da, çeşitli önemli camilerde dini konularda vaazlar vermiş ve manevi rehberlik yapmıştır. Sultan Ahmet Camii'nin açılışında kılınan ilk cuma namazında hutbe okutma onurunu yaşamıştır. 1628 yılında vefat etmiş ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin kabri, Üsküdar ilçesinde kendisinin yaptırdığı cami bahçesinde bulunmaktadır.

TÜRBEYE NASIL ULAŞILIR?

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni ziyaret etmek isteyenler için ulaşım oldukça kolay. Türbenin bulunduğu Üsküdar Meydanı'na ulaşmaya çalışan Avrupa yakasından gelen ziyaretçiler için farklı seçenekler bulunmaktadır. Eminönü veya Beşiktaş ilçelerinden kalkan vapurlar bu seçeneklerden en kolay olanı. Bu vapurlar, İstanbul Boğazı'nın güzelliklerinin tadını çıkarırken sizi Üsküdar Meydanı'na götürecek olan keyifli bir yolculuk sunar.