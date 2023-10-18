Gazze'de günlerdir devam eden İsrail saldırıları, sivilleri hedef alan bir katliama dönüştü. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan insanlık dramına çok sert tepki gösterdi. Peki Bella Hadid gerçek adı nedir? Bella Hadid Müslüman mı?

BELLA HADİD GERÇEK ADI NEDİR? BELLA HADİD MÜSLÜMAN MI?

İsrailin Gazze'ye uyguladığı bombardımanların ardından artan can kayıpları, ünlü isimlerin tepkilerini de artırıyor. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid de bu isimlerden biri. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid, Filistin'in özgürlük mücadelesine uzun yıllardır destek veriyor. Hadid, daha önceki İsrail saldırılarında da sosyal medya hesabından destek açıklamalarında bulunmuş ve Filistin'e destek gösterilerine katılmıştı. Son yaşananların ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "modern zamanların Hitler'i" olarak nitelendirerek İsrail'in Filistin'e yönelik bombardımanını protesto etti.

BELLA HADİD GERÇEK ADI NEDİR?

Isabella Khairiah Hadid veya bilinen adıyla Bella Hadid, 1996 yılında Los Angeles'ta doğdu. Annesi Hollandalı, babası Filistinli. Kendini Müslüman olarak kabul ediyor. Kendisinden büyük kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid ailenin diğer üyeleri. Babasından olan üç üvey kardeşi daha var. Binicilik yapmayı çok seviyor. 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak istiyordu, ancak Laym hastalığı nedeniyle hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

2014 yılının sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başladı ancak daha sonra IMG Models şirketiyle anlaştı ve okulu modellik kariyeri için bırakmak zorunda kaldı. Ancak modellik kariyeri bitince okula dönüp moda fotoğrafçılığı üstünde çalışmalar yapmak istiyor aynı zamana da yazmayı ve oyunculuk yapmayı da çok seviyor.

BELLA HADİD MÜSLÜMAN MI?

Hadid, 2017 yılında Arab News'e verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Yine Mart 2022'de Amerikan Vogue ile yaptığı bir kapak hikayesinde de manevi bir yaşam tarzı yaşadığını ve ailesinin dindar olmamasına rağmen Yahudiliği öğrenerek büyüdüğünü ve İslam ile ilgilendiğini açıklamıştı. GQ Dergisi'ne verdiği röportajında ise; Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için içinde bir üzüntü taşıdığını açıkladı. Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Mohamed Hadid'den ayrıldıktan sonra, ailesinin Filistinli kökenlerinden biraz uzaklaştığını ifade etti.