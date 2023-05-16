Bergüzar Korel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Bergüzar Korel'in ismi sosyal medyada gündem oldu. Peki Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında ve nereli? Bergüzar Korel hangi dizilerde oynadı? İşte ünlü isim hakkında bilgiler...
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Peki Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında ve nereli? Bergüzar Korel hangi dizilerde oynadı? Yer aldığı yapımlar neler? İşte detaylar...
BERGÜZAR KOREL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Bergüzar Gökçe Korel Ergenç, bilinen adıyla Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Girit, Rumeli ve Arnavut kökenli Korel, oyunculuk, televizyon sunuculuğu ve şarkıcılık yapmaktadır.
Bergüzar Korel, Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Kolejinde yaptı. Korel daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.
Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol da oynayan Bergüzar Korel, okul dönemi boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı, Devlet Tiyatrosu Kuvâ-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Nicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile de çalışan Bergüzar Korel Özay Fecht’in workshop çalışmalarına da katıldı.
Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. Çiftin, Ali ve Han isminde 2 erkek, Leyla isminde 1 kız çocukları bulunmaktadır.