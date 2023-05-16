Bergüzar Korel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol da oynayan Bergüzar Korel, okul dönemi boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı, Devlet Tiyatrosu Kuvâ-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Nicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile de çalışan Bergüzar Korel Özay Fecht’in workshop çalışmalarına da katıldı.