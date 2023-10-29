Beril Talu Kimdir? Eşi Kıvanç Talu Kimdir!

Son günlerde isimleri dolandırıcılık vurgunu iddialarına karışan Beril Talu kimdir? Eşi Kıvanç Talu'yla dolandırıcılık yaptılar mı? Sizler için yazdık!

100 MİLYON TL'LİK VURGUN! BERİL TALU KİMDİR!

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, sosyal medya fenomeni olarak yüzbinlerce kişiye ulaşan parodi videolarıyla tanınmış, fenomen olmaya başlamışlardı. Ancak son zamanlarda, Ponzi sistemiyle etraflarındaki birçok kişiyi ve çalışanlarını dolandırdıkları iddiası gündeme gelen Beril ve Kıvanç Talu çiftine pazartesi gününden bu yana ulaşılamıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında bir soruşturma başlattı. "Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya hesaplarıyla tanınan bu çift, yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla birlikte yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Çiftin etrafından topladıkları 100 milyon TL ile Gürcistan'a kaçtıkları iddia ediliyor. Bir reklamcı, çiftin sıkça görüştüğünü ancak parasını kaptırmayan bir kişi olduğunu ifade ederken çiftin yurt dışına kaçmadan önceki son durumları hakkında şu cümleleri de ekledi: "Gitmeden bir süre önce araları epey bozuktu. Sık sık kavga ediyorlardı. Hatta boşanma noktasına gelmişlerdi. Kıvanç'ın canı oldukça sıkılıyordu. Kaçak bir yaşam tarzı, Kıvanç için uygun değildi. Birbirlerine düşmeleri an meselesiydi. Hatta biri diğerini ihbar bile edebilir." Peki haklarında soruşturma başlatılan çift özel hayatlarında neler yapıyor? Beril Talu kimdir aşağıda detaylıca yazdık!

BERİL TALU KİM!

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Beril Talu İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra belirli ajanslarda çalışan Beril Talu'nun reklamcılıkla uğraştığı bilinmekte.

KIVANÇ TALU GÜLDÜR GÜLDÜR

Kıvanç Talu, memur bir ailenin çocuğu olarak 1988 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak kariyerine başladı ve birçok farklı reklam ajansında çalıştı.

2016 yılında kreatif direktörlük görevinden ayrılarak oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bağımsız bir şekilde çalışmaya başladı. Aynı zamanda 2015 yılından beri "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetmekte.