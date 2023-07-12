Beyhan Korkman kimdir? Beyhan Korkman kaç yaşında, nereli?

Beyhan Korkman, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

Peki Beyhan Korkman kimdir? Beyhan Korkman kaç yaşında ve nereli? Hangi okullarda okudu? İşte Beyhan Korkman hakkında bilgiler...

BEYHAN KORKMAN KİMDİR?

Beyhan Korkman, 1992 yılında Muğla’da dünyaya geldi.

İlköğrenimini Milas'ta tamamlayan Beyhan Korkman, Milas Anadolu Teknik Lisesi'nde Bilgisayar Programcılığı okudu. Lisans öğrenimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Beyhan Korkman halen Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans öğrencisidir.

Beyhan Korkman, lise yıllarında TGB Milas İlçe Başkanlığı; üniversite döneminde TGB Muğla İl Başkanı, Öncü Gençlik Muğla İl Başkanı ve Öncü Gençlik GYK üyeliği görevlerini yaptı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Vatan Partisi Muğla İl Sekreterliği ve Vatan Partisi İstanbul İl Sekreterliği görevlerini yürüttü.

Vatan Partisi 11. Olağan Genel Kurultay'ında Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir.

2021 yılından 2023 yılının temmuz ayına kadar aydinlik.com.tr Genel Yayın Yönetmenliği görevini başarıyla yürüttü.

12 Temmuz 2023 tarihinde Ulusal Kanal'da Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.