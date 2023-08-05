'Bu Pazartesi evleniyom ben'le ünlü olan Ayşo'ya ne oldu? Ayşo gerçekte kimdir?
Bir döneme sosyal medyada 'Pazartesi evlenecem ben. Nikahlar kıyılıyor Cuma' diyerek damga vuran ve popüler olan Ayşo'nun hayatı merak edildi. Uzun süredir sosyal medyada yer almaması dikkatleri çekti. Peki Ayşo'ya ne oldu? Ayşo gerçekte kimdir? Ayşo şimdi nerede? işte bu soruların yanıtı...
Ayşo, yaklaşık 3-4 yıl önce sosyal medyadaki bir videoda söyledikleriyle birden fenomen haline geldi. Sesi ve videosu adeta birçok platformda yer alan Ayşo'nun gerçek hayatta kim olduğu ise merak konusu oldu. Son 1 yıldır sosyal medyada olmayan ve merak edilen Ayşo'nun hayatı hakkında merak edilenleri derledik.
"PAZARTESİ EVLENECEM BEN" DİYEN AYŞO KİMDİR?
Ayşo yani Ayşe'nin iddialara göre; babası tarafından şiddet görüyormuş. Ardından Ayşe zorla evlendirildi. Eşi tarafından da şiddet gören Ayşe, ruhsal ve fiziksel sorunlar yaşadı. Bir oğlu olan Ayşe evden kaçtı. İzmir Bornova sokaklarında yaşamaya başladı.
Oğlunun hapse düşmesi Ayşo'yu derinden etkilemişti. Bu ruhsal sıkıntıların artması Ayşo'nun zihinin de sorunlara da neden olduğu görenler tarafından iddia edildi. Ancak mekanlarda şarkı söyleyen PAU ismindeki bir şarkıcı Ayşo'yla olan sohbetini sosyal medyada paylaşmasıyla ünlü hale geldi.
Zor günler yaşayan Ayşo'ya PAU destek oldu. Videoda söylediği "Evlenecem ben Pazartesi. Cuma nikahlar kıyılıyor" sözleri adeta hit haline geldi. PAU'nun desteği iel Ayşo bir ev sahibi oldu. Dişlerini yaptırıp saçlarını boyattı. Ayrıca ruhsal destek almasını da sağladı. Ancak akabinde ailesi PAU'dan Ayşe'yi istemesi üzerine PAU ile yolları ayrıldı.