'Bu Pazartesi evleniyom ben'le ünlü olan Ayşo'ya ne oldu? Ayşo gerçekte kimdir?

Ayşo, yaklaşık 3-4 yıl önce sosyal medyadaki bir videoda söyledikleriyle birden fenomen haline geldi. Sesi ve videosu adeta birçok platformda yer alan Ayşo'nun gerçek hayatta kim olduğu ise merak konusu oldu. Son 1 yıldır sosyal medyada olmayan ve merak edilen Ayşo'nun hayatı hakkında merak edilenleri derledik.