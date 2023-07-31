Burkina Faso'yu Fransızlara dar etti! İbrahim Traore kimdir?

Afrika'da emperyalistlerin düzenini bozan ve Burkina Faso'da Fransa varlığını bitireceğini söyledi. Avrupa'da yer yerinden oynadı! Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore kimdir?

İBRAHİM TRAORE KİMDİR?

Ibrahim Traoré, 1988 yılında Burkina Faso'da dünyaya gelmiştir. Müslüman Öğrenciler Derneği'nin üniversite olan Ouagadougou Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 2010'da Burkina Faso ordusuna katılan Traoré, 2020'de yüzbaşı rütbesini aldı. 2019'da kurulan özel bir terörle mücadele birimi olan "Kobra" özel kuvvetler birliğine katılmıştır.

İBRAHİM TRAORE'NİN ASKERİ KARİYERİ

Traoré, 2022 yılının ocak ayında gerçekleşen askeri darbenin bir parçası olarak ilk defa gündeme geldi. Burkina Faso Darbesini destekleyen ve Koruma ve Restorasyon için Yurtsever Hareketi olarak cunta ekibinin içinde aktif görevler aldı. Burkina Faso'da DEAŞ ve diğer din kökenli terör gruplarına karşı aktif mücadele de çalışmalar yürütmüştür.

Avrupa emperyalizmine karşı duruşu ve Avrasya ülkeleri ile yakın temas kurmaya çalışan Başkan Traoré, sık sık bağımsızlık ve Fransa mücadelesine vurgu yapan açıklamalarıyla gündeme gelmektedir.

01/10/2022 yılında darbe yaparak Burkina Faso devlet başkanlığına gelmiştir.