Büşra Nur Söylemez özellikle son yaptığı mevlit paylaşımlarıyla pek çok kişinin dikkatini çekti. Peki Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli? Sizler için yazdık!

Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli?

Büşra Nur Söylemez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmekte. Özellikle son paylaştığı postla birçok kişiyi merak içinde bırakan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli? 1998 yılında İstanbul'da doğmuş olan Büşra Nur Söylemez Turizm Otel işletme mezunudur ve aynı zamanda otel işletmeciliğinin yanı sıra girişimcilik de yapmaktadır.

Sosyal medyada çektiği videolar ile tanınmaya başlamış olan Büşra Söylemez hem kişisel hem de işaret dili videoları ile ilgi görmüş ve oldukça kısa bir sürede Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Söylemez, 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi ve bu evlilikten Berra adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Sosyal medya platformlarını kullanarak farkındalık yaratmak için çalışan Büşra Nur Söylemez özellikle işaret dili videoları ile işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaç edinmiş biri ve bu uğurda çalışmalarına devam etmekte. Söylemez, aynı zamanda bir Hint kınacısı olarak da tanınıyor ve yaptığı hint kınası tasarımlar ile sosyal medyada ilgi görüyor. Yani Büşra Nur Söylemez, sosyal medya fenomeni, girişimci ve işaret dili eğitmenidir. Sosyal medya platformlarını kullanarak farkındalık yaratmaya çalışan Söylemez, aynı zamanda tasarımlar yapan bir Hint kınacısı olarak da biliniyor.