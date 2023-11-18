Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli?

Sosyal medya fenomeni Büşra Nur Söylemez lüks mevlit paylaşımlarıyla pek çok kişinin dikkatini çekti. Peki Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli? Fenomene dair bilinmeyen detaylar ve tüm bu soruların cevapları yazımızda!

Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli?
Büşra Nur Söylemez Kimdir?
Son Güncelleme:

Büşra Nur Söylemez özellikle son yaptığı mevlit paylaşımlarıyla pek çok kişinin dikkatini çekti. Peki Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli? Sizler için yazdık!

Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli?

Büşra Nur Söylemez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmekte. Özellikle son paylaştığı postla birçok kişiyi merak içinde bırakan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Söylemez Kimdir? Aslen Nereli?  1998 yılında İstanbul'da doğmuş olan Büşra Nur Söylemez Turizm Otel işletme mezunudur ve aynı zamanda otel işletmeciliğinin yanı sıra girişimcilik de yapmaktadır. 

büşra nur söylemez kimdir nereli

Sosyal medyada çektiği videolar ile tanınmaya başlamış olan Büşra Söylemez hem kişisel hem de işaret dili videoları ile ilgi görmüş ve oldukça kısa bir sürede Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Söylemez, 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi ve bu evlilikten Berra adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Sosyal medya platformlarını kullanarak farkındalık yaratmak için çalışan Büşra Nur Söylemez özellikle işaret dili videoları ile işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaç edinmiş biri ve bu uğurda çalışmalarına devam etmekte. Söylemez, aynı zamanda bir Hint kınacısı olarak da tanınıyor ve yaptığı hint kınası tasarımlar ile sosyal medyada ilgi görüyor. Yani Büşra Nur Söylemez, sosyal medya fenomeni, girişimci ve işaret dili eğitmenidir. Sosyal medya platformlarını kullanarak farkındalık yaratmaya çalışan Söylemez, aynı zamanda tasarımlar yapan bir Hint kınacısı olarak da biliniyor. 

Dilan Polat'tan Sonra Gözler Ona Çevrildi! Rabia Toprak Kimdir?Dilan Polat'tan Sonra Gözler Ona Çevrildi! Rabia Toprak Kimdir?Kimdir?
# Büşra Nur Söylemez
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Öne Çıkanlar Büyük Fırtına Geliyor! Valilikten 'Sokağa Çıkmayın' Uyarısı Büyük Fırtına Geliyor! Valilikten 'Sokağa Çıkmayın' Uyarısı Kış Aylarının Rengarenk Çorbası! Kış Aylarının Rengarenk Çorbası!