Cevdet Yılmaz kimdir, Cevdet Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanların isimlerini açıkladı. Dikkat çeken isimlerden biri de Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz yeni Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cevdet Yılmaz kimdir, Cevdet Yılmaz nereli ve kaç yaşında?
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Cevdet Yılmaz, 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

23, 24 ve 26. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı.

60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti MKYK Üyesi ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

# adalet bakanı # Yılmaz Tunç
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