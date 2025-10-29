Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazandı! Süleyman Seyfi Öğün kimdir? İşte biyografisi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün sahibi belli oldu. Akademisyen Süleyman Seyfi Öğün bu yılın ödülünü kazandı. Peki, Süleyman Seyfi Öğün kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografi bilgileri.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazandı! Süleyman Seyfi Öğün kimdir? İşte biyografisi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü bu yıl siyaset bilimi alanında önemli çalışmalara imza atan akademisyen Süleyman Seyfi Öğün kazandı.

14 Şubat 1959 tarihinde Muğla’da doğan Öğün, 1977 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 1982 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 1986’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisansını bitirdi.

1991 yılında siyaset doktoru unvanını alan Öğün, 1993’te doçent, 1998’de profesör oldu. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yaptıktan sonra emekli oldu.

2010-2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaya başladı.

Süleyman Seyfi Öğün, siyasi düşünceler, siyaset felsefesi ve siyaset bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Ayrıca TVNET’in en çok izlenen programlarından biri olan “Akıl Odası”nın yorumcuları arasında yer alıyor.

