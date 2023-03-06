Derya Bedavacı kimdir, nerelidir? Hangi şarkıları besteledi, hangi sanatçılara bestelerini verdi?
Son zamanların yükselen sesi Derya Bedavacı'nın hayatı merak konusu oldu. İşte Derya Bedavacı'nın hayatı hakkında merak edilenler...
Geçtiğimiz günlerde Show Tv'nin ilgiyle izlenen Güzel Günler dizisine konuk olan Derya Bedavacı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Derya Bedavacı kimdir?
DERYA BEDAVACI KİMDİR?
Derya Bedavacı, 1981 yılında Sivas'ta doğdu. 7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olan Derya Bedavacı, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İzmir'e gelmiş ve ailesiyle birlikte bir süre İzmir'de yaşamını sürdürmüştür.
Liseyi tamamladıktan sonra İzmir'de çeşitli mekanlarda solistlik yapmaya başladı. Solistliğe devam ederken bir yandan da Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı bölümünü kazandı. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Derya Bedavacı, bir yandan solistliğe devam ederken bir yandan da yüksek lisans eğitimini tamamlamış oldu.
Derya Bedavacı, davulcu ve baterist olan Murat Bedavacı ile evlendi. İzmir'de yaşayan çift, birlikte sahne alıyorlar. Çiftin bu evlilikten Ada Su ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.