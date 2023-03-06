Derya Bedavacı kimdir, nerelidir? Hangi şarkıları besteledi, hangi sanatçılara bestelerini verdi?

Liseyi tamamladıktan sonra İzmir'de çeşitli mekanlarda solistlik yapmaya başladı. Solistliğe devam ederken bir yandan da Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı bölümünü kazandı. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Derya Bedavacı, bir yandan solistliğe devam ederken bir yandan da yüksek lisans eğitimini tamamlamış oldu.