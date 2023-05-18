Devrim Barış Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Devrim Barış Çelik, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Devrim Barış Çelik, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etti.

Üniversite yıllarından itibaren araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmıştır. Seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku akademik ilgi alanları olup; bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazmıştır. Üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler vermiştir.