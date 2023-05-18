Devrim Barış Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
CHP’de Onursal Adıgüzel’in yerine, Devrim Barış Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Peki Devrim Barış Çelik kimdir? Devrim Barış Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olarak atandı.
Peki Devrim Barış Çelik kimdir? Devrim Barış Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte Devrim Barış Çelik hakkında bilgiler...
DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Devrim Barış Çelik, 1978 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Devrim Barış Çelik, ilköğretim hayatına Aydın'ın Nazilli ilçesinde başladı. İlkokulu İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu’nda tamamlayan Çelik, Balçova Lisesi'nde başlayan lise hayatını da İzmir Selma Yiğitalp Lisesi'nde tamamladı.
Devrim Barış Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.
Devrim Barış Çelik, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Devrim Barış Çelik, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etti.
Üniversite yıllarından itibaren araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmıştır. Seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku akademik ilgi alanları olup; bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazmıştır. Üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler vermiştir.