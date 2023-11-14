Dilan Polat'tan Sonra Gözler Ona Çevrildi! Rabia Toprak Kimdir?

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Rabia Toprak kimdir? Kısa sürede hayatını değiştiren olay ne ? Sizler için yazdık!

Rabia Toprak Kimdir? Rabia Toprak Butik Sahibi mi?

Rabia Toprak kimdir sorusunun cevabı, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından pek çok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Rabi Toprak İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olma yolunda giderken aynı zamanda lüks yaşantısını yansıttığı paylaşımlarıyla da takipçilerinin ve diğer kişilerin ilgisini çekmiş ve lüks yaşantısının sırrı araştırılmaya başlanmıştı.

Peki Rabia Toprak kimdir? Rabia Toprak, 29 Aralık 1995'te doğdu. Aslen Ankaralı olup 2013 yılında evlendi. Üç yıl önce paylaştığı tariflerle şöhrete kavuşan Rabia Toprak, lüks bir yaşam sürmeye başladı. Çok sayıda evi, işyeri ve arabası olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaları reddeden Toprak, avukatı aracılığıyla hukuki yola başvuruyor. 28 yaşındaki 756 bin takipçiye sahip Rabia Toprak'ın, 2021 yılında Dubai'ye yaptığı seyahatin ardından bir tekstil atölyesi kurduğu söyleniyor. İddialar, kendisinin çok sayıda ofis, araba ve eve sahip olduğunu öne sürüyor. Bu iddiaları yalanlayan Toprak, yasal yollara başvuracağını açıklarken, yıllar önce köy evinden paylaştığı eski fotoğraflar da dikkat çekti. Toprak'ın hem bahçede hem de evin iç mekanlarında geleneksel Türk pantolonunu (şalvar) giyerek verdiği pozlar dikkat çekiyor.