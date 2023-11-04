Doğuş'un Menajeri Kimdir? Benjamin Kaya Kaç Yaşında?

Doğuş'un menajeri kimdir vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden biri olan Doğuş, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza attı. Doğuş'un menajerliğini ise Benjamin Kaya Production firması üstleniyor. Benjamin Kaya, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra müzik sektörüne girdi. Kaya, ilk olarak 1995 yılında Burak Kut'un menajerliğini üstlendi. Daha sonra, Hande Yener, Ajda Pekkan, Mustafa Sandal, Ebru Gündeş, Gülşen, Serdar Ortaç, Murat Boz, Demet Akalın, Hadise, Bengü, Tarkan gibi birçok ünlü sanatçının menajerliğini yaptı.

Doğuş'un Menajeri Kimdir? Kaç Yaşında?

Kaya, 2015 yılında Benjamin Kaya Production firmasını kurdu. Firma, Türkiye'nin en büyük menajerlik firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Firmanın portföyünde Doğuş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Murat Boz, Demet Akalın, Hadise, Bengü, Tarkan gibi birçok ünlü sanatçı yer alıyor. Benjamin Kaya, Doğuş'un menajerliğini 2017 yılından bu yana üstleniyor. Kaya, Doğuş'un kariyerinde önemli bir rol oynadı. Kaya'nın menajerliğinde Doğuş, "Çok Geç", "Sensiz Olmuyor", "Göçmen", "Kara Sevda" gibi birçok hit şarkıya imza attı. Doğuş, son olarak "İnsan Değilim" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturdu. Benjamin Kaya, Doğuş'un menajerliğini yaparken sanatçının kariyerini uluslararası platformlara taşımayı hedefliyor. Kaya, Doğuş'un yurt dışında da başarılı olmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.