Eda Tokcan kimdir? Aslen nereli?

Magazin dünyasının ünlülerinden Eda Tokcan kimdir konusunda yoğun bir merak konusu. Hakkın çoğu bilginin belli olmadığı Eda Tokcan Star TV'de Çok Akustik programında bir süre yer aldıktan sonra kariyerine halen devam etmektedir. Gelin Eda Tokcan'ı birlikte inceleyelim!

EDA TOKCAN KİMDİR? ASLEN NERELİ?

Sevil Sabancı'nın eski eşi Eran Tapan ile tutkulu bir aşk yaşayan ve bu ilişkisini birkaç ay önce sonlandıran Eda Tokcan, Nişantaşı'nda ofis açtı. Halk şarkıcısı Ümit Tokcan'ın kızı Eda, İstanbul'a dönmeden önce New York'ta mimarlık eğitimi almıştı. Akademi İstanbul'da yüksek lisans eğitimine devam eden genç kadın, bir dönem Beymen grubunda da çalıştı. Son dönemde Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde bir arkadaşıyla birlikte kurduğu mimarlık ofisinde çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.