Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Hayatı, aslen nereli, kaç yaşında?

Ela Rümeysa Cebeci kimdir konusunda sorgulama yapan binlerce kişi şu anda Habertürk'te sunuculuk yapan Cebeci kim merak ediyor. Sizler için detaylı bir şekilde biyografisini araştırdığımız sunucunun kariyer basamaklarını, yaşını, aldığı ödülleri, aslen nereli olduğunu ve çalıştığı yerleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz!

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR? NE YAPIYOR?

Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. 35 yaşında olan Cebeci, televizyona çıkmadan önce 2010'lu yılların başında İstanbul FM'deki radyo programıyla tanındı. Kariyerine TRT 1'de muhabir olarak başlayan Ela Rümeysa Cebeci, oyunculuk kariyerine de adım attı.

İlk televizyon rolü 2011 yılında "Kanıt" dizisinde olmuştur. Aynı yıl "Nuri" dizisinde rol almış, 2012 yılında ise "Fetih 1453" filmiyle oyunculuk kariyerine devam etmiş ve son olarak da "Şevkat Yerimdar" dizisinde rol almıştır. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Ela'nın Instagramda 1.2 Milyon takipçisi bulunmaktadır.

CEBECİ AKTİF OLARAK NE YAPIYOR?

Cebeci şu anda aktif olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Başkent Üniversitesi'nde İletişim Eğitmeni olarak görev yapıyor. Habertürk'te Ciner Holding bünyesinde sunuculuk yapan Cebeci kariyerine sunucu olarak devam ediyor.