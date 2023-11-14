Emir Nureddin kimdir yoğun bir şekilde merak ediliyor. Veliler arasında sayılan Emir Nureddin, hayatı hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Selçuklu döneminin meşhur emir ve komutanlarından biridir. Sehavan Bölgesi'ndeki türbeye defnedildi. Doğum ve ölüm tarihleri ​​bilinmemektedir. hayatı hakkında çok az bilgiye ulaşabildiğimiz Nureddin hakkında bilinen detayları yazdık!

Emir Nureddin Kimdir? Aslen Nereli? Tarihteki Önemi Nedir?

Selçuklu döneminde yaşadığı bilinen bu veli hakkında net bilgiler bulunmamakta. Kendisinin mezar kitabesinde yer alan ifadeler çok dikkat çekmekte. Mezarın üzerindeki okunamayan kitabede şu ifadeler yer alıyor:

"Büyük alim, adil, Allah'ın tasdik ettiği ve yardım ettiği Emir Sipahsalar'ın oğlu Nureddin... İbrahim (Allah ona rahmet etsin)."

Selçuklular döneminde pek çok Emir Nureddin'den bahsedilmektedir. Ancak bu hangi Emir Nureddin'dir kesin bir tespit yapamıyoruz. Birden fazla da olabilir, tek bir kişi de olabilir.

Cacaoğlu Nureddin Kimdir? Emir Nureddin ile Bağlantısı Var mı?

Selçuklu döneminde Cacaoğlu Nureddin diye bilinen bir Emir Nureddin daha vardı. Bu Emir Nureddin, Mevlana'nın toplantılarına katılıyordu ve aynı zamanda Mevlana'nın müridiydi. Mektubat'ta birçok mektup Emir Nureddin'e hitaben yazılmıştır. Kırşehir'e defnedilen Emir Nureddin burada bir medrese ve türbe yaptırmıştır. Kırşehir Emirliği görevi sırasında vefat etmiştir. Sephavan İlçesi'nde özel mülkiyet içerisindeki çıkmaz sokakta bulunan mezarın çevresi temizlenerek ortaya çıkarıldı. Şu anda türbenin çevresinde hatırı sayılır bir boş alan bulunmaktadır. Bu türbenin bulunduğu mahalle Şükran İlçesi'ne dahil edildi. Emir Nureddin olarak bahsedilen bu iki kişinin aynı kişi olma olasılıkları veya ikisinin de farklı kişiler olma olasılığı mevcut.