Emrah Safa Gürkan kimdir?

EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR?

Emrah Safa Gürkan (d. 16 Ocak 1981; Değirmendere), Türk tarihçi, yazar, akademisyen ve içerik üreticisi.

2003'te Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı doktora sonrası 2012'de doktor unvanını aldı. 2018'de kendisine TÜBA tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü verildi. 2021'de profesör oldu.Gürkan'ın bugüne kadar başta Akdeniz tarihi üzerine olmak üzere çeşitli Yeni Çağ dönemi Osmanlı ve Avrupa tarihi alanında eserleri yayımlanmıştır.

EMRAH SAFAF GÜRKAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

981 yılında Değirmendere'de doğdu. 2003'te Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede Halil İnalcık'ın danışmanlığında yazdığı Ottoman Corsairs in the Western Mediterranean and Their Place in the Ottoman-Habsburg Rivalry, 1505-1535 adlı tez ile yüksek lisans diplomasını aldı. Ardından Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston ile yazdığı Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman-Habsburg Rivalry başlıklı tez ile de 2012'de doktor unvanını, 2021'de de profesör unvanını aldı.

2017'de çıkan ilk kitabı Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları 2018'de TÜBA tarafından Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görüldü.[3]2018'de 14. Kadir Has Ödülleri'nde Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü ile TÜBA'ca verilen Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü'nü kazandı.

EMRAH SAFA GÜRKAN HANGİ ALANLARDA ÇALISIYOR?

Osmanlı İmparatorluğu ve 16. yy.ın ilk yarısında Akdeniz’de Haber Dolaşımı adlı TÜBİTAK projesinin yanı sıra İspanya Kültür Bakanlığı tarafından fonlanan La otra Europa: Individuos y grupos de la Europa oriental y del imperio safaví en España y la América española de la edad moderna ve Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji'de İşbirliği denetimindeki Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750) adlı projelerde araştırmacılık yapmaktadır.

Medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, serhat çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida konuları üzerinde çalışmıştır.

