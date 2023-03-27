Ertuğrul Doğan kimdir? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapar?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Türkiye’nin elektrik üreten en büyük 100 firmasından biri olan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan önderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, 2018 yılında Çorum Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamlamıştır. Karamanda gerçekleştirilen 40 MW Biyokütle Enerji Santrali yatırımı ile toplamda 100 MW ile Türkiye’nin en büyük Biyokütle Enerji Santrali yatırımı yapan firma unvanına kavuşmuş oldu.