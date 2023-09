Esra Abay kimdir? Sen Türkülerini Söyle Esra kim?

Esra Abay kimdir konusunda arama motorlarından yoğun aramalar geliyor. TRT'nin sevilen programlarından Sen Türkülerini Söyle'nin ünlü yüzlerinden Esra Abay kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Hayatı nasıl? gibi soruları cevaplandırdık!

ESRA ABAY KİMDİR? ASLEN NERELİ?

Esra Abay Sen Türkülerini Söyle programı ile tanınmış bir sanatçıdır. Esra Abay Özkurt 1978 yılında Bandırma'da doğdu. 2004 yılında Beykent Üniversitesi Konservatuarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2006-2010 yılları arasında Amerikalı Profesyonel Eğitmenlerden Koçluk, NLP, Kuantum, Hipnoz ve Eğitmen Eğitimi gibi çeşitli alanlarda bireysel ve kurumsal olarak 7000 saatin üzerinde eğitim aldı. seviye. ABAY, 3000 saatin üzerinde öğretmenlik tecrübesiyle kişisel gelişim kariyerinde 1000'den fazla bireyin hayatını değiştirmede rol oynadı.

2020 yılının ilk gününde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi'nde kişisel gelişim eğitimlerine başladı ve böylece akademik alanda kişisel gelişimi bilimsel verilere dayalı olarak öğretme fırsatı yakaladı.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE NEDİR?

TRT 1'de her salı akşamı yayınlanan Sen Türkülerini Söyle adlı programda beş değerli jüri üyesi yer alıyor. Jüri üyelerinin isimleri şöyle: Öykü Gürman, Emre Yücelen, İsmail Altunsaray, Aysun Gültekin ve Cengiz Özkan. Her bölümüyle beğeniyle izlenen Sen Türkülerini Söyle dizisi, her yarışmacısıyla büyük ses getirmeye devam ediyor. Yarışmacıların sahne performanslarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardığı Sen Türkülerini Söyle'de hüzün de sevinç de bir arada yaşanıyor. Abay'ın kariyer hayatı boyunca aldığı sertifikalar dikkatleri üzerine çekiyor. 19 farklı sertifika sahibi olan Abay'ın Linkedin hesabı gözleri kamaştırıyor!

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNALİNİ KAZANDI! 500.000TL ÖDÜLÜ ALDI!

Esra Abay Sen Türkülerini Söyle finalinde Elif Kayacan ile yarıştı. Nefes kesen anlara tanıklık ettiğimiz yarışmayı kazanarak büyük ödülü kazandı! Tam 500.000TL kazana Abay, seyircilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.