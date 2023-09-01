Esra Muslu kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

İngiltere'nin ünlü restorantı Zahter Restaurant'ın kurucusu ve ünlü şefi Esra Muslu kimdir? Zahter'in sosyal medya hesabı üzerinden duyrulan habere göre ünlü şef Muslu vefa etti. Muslu hayatı nasıl geçti? Kaç yaşında? Neden öldü? gelin hayatını detaylı bir şekilde inceleyelim!

ESRA MUSLU KİMDİR? MUSLU KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

Muslu, 18 yaşında Türkiye'den Londra'ya taşınarak yeni bir hayata adım attı. Daha sonra aşçılık eğitimini Avustralya'nın Melbourne kentindeki Swinburne University of Technology'de mutfak sanatları alanında tamamladı. Bu deneyimle kendini geliştirdi ve becerilerini mükemmelleştirdi. 2007 yılında İstanbul'da fine dining konseptiyle ilk restoranı Moreish'i açtı. Başarısıyla şehirde altı restoran daha açarak büyüdü. Muslu, Soho House İstanbul'da baş aşçı olarak çalıştıktan sonra değerli deneyimini Londra'ya taşıdı. Yotam Ottolenghi'nin ünlü restoranı Ottolenghi Spitalfields'da baş aşçı olarak görev yaptı ve Shoreditch House'da da lezzetli yemekler pişirme fırsatı buldu. Bu sayede kendini sürekli geliştiren Muslu, dünya mutfağındaki kariyerine büyük adımlarla devam ediyor.

Londra'nın popüler semtlerinden Carnaby Caddesi üzerinde yer alan Zahter Restoran, 2021 yılı sonunda kapılarını açtı. Şef Muslu'nun eşsiz lezzetleri restoranı süslerken, evin özenle tasarlanmış ön cephesini de kız kardeşi Yasemin Efe yönetti. Aile tarafından işletilen bu işletme, hem enfes mutfağı hem de sıcak atmosferiyle müşterilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. İstanbul'dan ilham alan lezzetlerle Türk mutfağını gururla temsil eden Zahter, 2023 yılında Büyük Britanya ve İrlanda Michelin Rehberi'nde de yerini aldı. Bu prestijli rehberde yer almak birçok restoran için önemli bir başarı ve Zahter bu tanınmayı gerçekten hak ediyor.

ESRA MUSLU NEDEN ÖLDÜ?

Bugün Londra'daki Zahter Restoran'ın sevilen şefi Esra Muslu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Haberi doğrulamak için Zahter'in Instagram sayfasında bir paylaşım yapıldı.