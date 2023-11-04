Evren Özalkuş Kimdir? Kaç Yaşında?

Evren Özalkuş kimdir yoğun bir şekilde merak edilmektedir. Gazeteci, haber spikeri ve sunucu Evren Özalkuş, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra medya sektörüne girdi. Özalkuş, ilk olarak 1992 yılında Kanal 6'da stajyer olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kanal 6'da muhabirlik ve yapımcılık yaptı. 1997 yılında SkyTürk'e transfer olan Özalkuş, burada da muhabirlik ve yapımcılık görevlerini sürdürdü.

Evren Özalkuş Kimdir?

2000 yılında CNN Türk'e geçiş yapan Özalkuş, burada 12 yıl boyunca muhabirlik, editörlük ve program sunuculuğu yaptı. Özalkuş, bu dönemde CNN Türk'te yayınlanan "Orada Neler Oluyor?", "Gece Görüşü" ve "Beyaz Masa" gibi programların sunuculuğunu üstlendi. 2012 yılında Bugün TV'ye transfer olan Özalkuş, burada da 5 yıl boyunca haber spikerliği ve sunuculuk yaptı.

Özalkuş, bu dönemde Bugün TV'nin sabah kuşağında yayınlanan "Bugün" programını sundu. 2017 yılında Tele 1'e geçiş yapan Özalkuş, burada da haber spikerliği ve sunuculuğu yapmaya devam etti. Özalkuş, Tele 1'de yayınlanan "Ana Haber" programının sunuculuğunu üstlendi.

Evren Özalkuş'un Aldığı Ödüller Nelerdir?

Evren Özalkuş, habercilik ve sunuculuk alanındaki başarılı çalışmalarıyla birçok ödüle layık görüldü. Özalkuş, 2004 yılında "Yılın En İyi Haber Spikeri" ödülünü, 2005 yılında "Yılın En İyi Kadın Haber Sunucusu" ödülünü ve 2012 yılında "Yılın En İyi Haber Programı Sunucusu" ödülünü kazandı. Evren Özalkuş, evli ve iki çocuk annesidir.