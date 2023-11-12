Eyüp İşler Kimdir? Aslen Nereli? Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Ne Oldu?

Eyüp İşler kimdir son zamanlarda yoğun bir şekilde merak ediliyor. Sebebi ise Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda elde ettiği büyük başarı. Eyüp İşler nerelidir, kimdir ve kaç yaşındadır? Eyüp İşler ne yapıyor?" 5 Milyon sorusunun yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. 5 Milyon sorusunu ilk kez açarak tarih yazan Eyüp İşler'in cevabı merak konusu oldu. Peki Eyüp nerede? İşler nerelidir, kaç yaşındadır, Eyüp İşler'in mesleği nedir?

Eyüp İşler Kimdir? Aslen Nereli?

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilgi Sistemleri öğrencisi Eyüp İşler, iki yıllık hazırlık sürecinin ardından bölüme geçiş yaptığını ifade etti. Başarılı bir akademik yaşamın yanı sıra pek çok hobi edindiğinden bahseden genç yarışmacı, sporun hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti. Eyüp İşler'in arkadaşı Edip Demir, Eyüp'ün eleme turunu geçene kadar saklamak istediği bir bilgiyi ortaya çıkardı. Edip Demir şu sözleri kullandı:

"Eyüp tevazudan konuşmuyor ama iki yıl üniversite sınavına girip ilk 100'e giremeyince üçüncü kez sınava girdi. Sonunda sınava girdi. 49. oldu."

5 Milyonluk Soruyu Açtıran Eyüp İşler'e Ne Soruldu?

Kenan İmirzalıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yarışmacı Eyüp İşler'e 5 milyonluk soruyu sordu. İşte "Kim Milyoner Olmak İster" programında sorulan 5 milyonluk soru:

İki düz çizgi çizilirse birincisi Sinop'un İnceburun'u ile Hatay'ın en güney noktası arasında, ikincisi ise Sinop'un İnceburun'u ile Hatay'ın en güney noktası arasında. Iğdır'ın en doğu noktası ile Gökçeada'nın batı ucu kuş uçuşu çizilirse bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas'ta

D:Tokat

Yarışmacı Eyüp İşler henüz soruyu yanıtlamadı. 'Kim Milyoner Olmak İster' programında Eyüp İşler'in sorusunu yanıtlaması bekleniyor. Kenan İmirzalıoğlu, Eyüp İşler'e çekilmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Eyüp İşler, 1 milyonluk ödülün iyi para olduğunu belirterek, riski alacağını söyledi. Eyüp İşler soruyu D Tokat ile yanıtladı. Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu Tokat'la yanıtladı. Ancak "Birincisi Sinop'un İnceburun'u ile Hatay'ın en güney noktası arasına, ikincisi ise Iğdır'ın en doğu noktası ile Gökçeada'nın batı ucu arasına olmak üzere iki düz çizgi çizilirse bu iki çizgi nerede kesişir?" sorusunun doğru cevabı kuş uçuşu çizilirse?" A seçeneği: Çorum. Eyüp İşler soruya doğru cevabı veremedi ve 5 milyonluk ödülü kazanamadı. Eyüp İşler gösteriden 50 bin lirayla ayrıldı.