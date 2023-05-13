Eyyüp Kadir İnan kimdir? Eyyüp Kadir İnan kaç yaşında? Nereli? AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan kim?

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Eyyüp Kadir İnan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.

Peki AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Eyyüp Kadir İnan kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Eyyüp Kadir İnan, 1993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı olan Eyyüp Kadir İnan Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Eyyüp Kadir İnan, çalışma hayatını kendisine ait, dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yönetici olarak sürdürmektedir.

EYYÜP KADİR İNAN'IN SİYASİ HAYATI

Eyyüp Kadir İnan, siyasi hayatına 2010-2011 yılları arasında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamıştır.

İnan, 2011-2015 yılları süresince İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler ve akabinde Seçim İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği görevinde bulunan İnan; aynı zamanda TBMM’de Milletvekili Danışmanı olarak görev üstlendi.

2018 yılında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Eyyüp Kadir İnan, 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçildi.

Evli ve bir çocuk babası da olan İnan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: https://www.akparti.org.tr/genclikkollari/yonetim/gen%C3%A7lik-kollar%C4%B1-ba%C5%9Fkan%C4%B1/