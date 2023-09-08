Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex borsasında neler oldu?

Faruk Fatih Özer kimdir konusunda son zamanlarda yoğun bir arama yapılıyor. Sebebi ise çok belli! Binlerce kişiyi dolandırarak Arnavutluk'a kaçan Thodex kurucusu Fatih Özer, yakın zamanda yakalandı. Davası sonuçlanan Thodex Faruk'un söylediği sözler ise gündem oldu! Gelin detaylı bir araştırma yapalım!

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR? ASLEN NERELİ?

Faruk Fatih Özer (1994, Kocaeli doğumlu), nitelikli dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan bir Türk girişimcidir. 2021 yılının Nisan ayında Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de yakalandı. Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'de doğdu. 2017 yılında Thodex adında bir şirket kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketin 390.000 üyesinden toplanan 2 milyar dolarla kaçtığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Daha sonra yapılan incelemelerde 2 milyar dolar değil 150 milyon dolarla kaçtığı belirlendi. 23 Nisan 2021'de kendisi için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Arnavutluk mahkemesi sürecinde iade onayının alınmasının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, 23 Nisan 2023'te Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adliyeye çıkarıldı ve tutuklandı. cezaevinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDE SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLDU!

"Suç örgütü kuracak olsaydım bu kadar amatörce davranmazdım" diyen Faruk Fatih Özer, iddialara karşı kendini savundu. Kendisinin ve ailesinin haksızlığa uğradığını iddia ederek, bunun sona ermesi gerektiğini vurguladı. Özer, Thodex'in sadece bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini belirterek, "Thodex'te bir suç örgütünden bahsedilmiyor. Ben o yaşta kurduğum şirketten de anlaşılacağı üzere dünyadaki her kurumu yönetebilecek kadar zekiyim. 22. Eğer suç örgütü kursaydım bu kadar amatörce hareket etmezdim. Bu davadaki şüphelilerin 2 yılı aşkın süredir mağdur oldukları açık." Özer, Arnavutluk'ta cezaevindeyken bile davacılara ödeme yaptığını iddia etti. Bunun bir organize suç örgütünün liderinin asla yapmayacağı bir eylem olduğunu ve kaostan çıkar sağlayanların şirketin çöküşünden yararlandığını savundu. Bu açıklamasının ardından tepkiler çeken Özer, sonuçlanan dava sonucunda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı!