Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız kaç yaşında? Nereli? MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Celal Adan kim?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki MHP İstanbul Milletvekili Adayı Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız kaç yaşında, nereli?
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Feti Yıldız'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki MHP İstanbul Milletvekili Adayı Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
FETİ YILDIZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 tarihinde Yozgat ilinin Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyünde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi Feti Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Feti Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.
FETİ YILDIZ'IN SİYASİ HAYATI
Feti Yıldız, 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştır.